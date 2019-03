Banche, Salvini: "Tria firmi decreti per truffati o facciamo noi"

(Afp)

"Con tutto il garbo e l'educazione possibile, mi aspetto entro questa settimana i decreti del Mef o altrimenti li andiamo a scrivere noi". Sono le parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi a Milano arrivando all'inaugurazione del percorso museale 'I Tesori della Ca' Granda' al Policlinico di Milano. Un messaggio al Mef riguardo ai decreti attuativi per indennizzare i risparmiatori. I rapporti con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono "eccezionali - precisa Salvini - Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori truffati lo porto via per il weekend. Però o li firma entro questa settimana, e lo dico nel modo più costruttivo possibile, oppure", puntualizza, "se mi dice aspettiamo una risposta dall'Europa ne facciamo a meno di questa risposta". "Ieri ero a Treviso - conclude Salvini - e c'è tanta gente che si arrabbia e che ha fame e ha fretta - quindi non credo si possa aspettare mezz’ora di più".