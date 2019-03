I Black Lions Venezia incontrano Tria e Costa al Festival dell'economia civile

Momento sociale al Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze. Alcuni rappresentanti dei Black Lions Venezia, una squadra di hockey su carrozzina nata in seno alla Polisportiva Terraglio di Mestre, hanno incontrato i ministri Giovanni Tria e Sergio Costa.

La delegazione – composta da Davide Giorgi (Presidente), Andrea Piccillo (team manager) e Sauro Corò (fondatore, allenatore e giocatore della squadra), Ion Jignea (giocatore della squadra e della Nazionale italiana, con la quale è diventato campione del mondo e vice campione europeo) e Manuel Giuge (giocatore della squadra) – ha illustrato ai ministri i risultati sportivi e il “Progetto 3S”. Mettendo assieme sport, sanità e sociale, infatti, il team campione d’Italia in carica da due anni e vincitore della Supercoppa italiana, vede l’impegno sportivo come uno strumento di riabilitazione e mantenimento della salute e di inclusione sociale.

Raccontando le proprio esperienze di vita, i ragazzi hanno sottolineato come sia stato importante per loro rimettersi in gioco attraverso lo sport, in una disciplina che genera aggregazione, amicizia e benessere fisico e psicologico, trovando particolare attenzione da parte dei ministri.