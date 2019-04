Iol, due skill Virgilio disponibili per Amazon Echo

Italiaonline ha realizzato le due Skill ufficiali "Virgilio grandi e piccoli perché" e "Virgilio grandi e piccoli perché (kids)" presenti nello Skill Store di Amazon e attivabili su tutti i dispositivi Echo. Come spiega luna nota, sono due i nuovi contenuti che ogni giorno vengono realizzati da Italiaonline per rispondere ai mille perché in materia di scienza, natura, storia, curiosità, modi di dire.

"I contenuti rappresentano sempre di più l'elemento chiave per creare e rafforzare il legame con i propri utenti, i quali oggi hanno una customer journey distribuita su differenti device e piattaforme", ha dichiarato Domenico Pascuzzi, direttore marketing della Business Unit Large Account di Italiaonline. "Il nostro obiettivo di publisher è quello di essere presenti sui device che i nostri utenti usano tutti i giorni con contenuti utili e rilevanti. Per questo abbiamo deciso di lanciare una nuova linea di contenuti voice, pensati appositamente per questo canale in grande crescita e che si rivolgono a un target di adulti e bambini che vogliono informarsi e divertirsi", conclude Pascuzzi.