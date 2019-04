Bianchi: 'Con flotta elettrica Atm 75.000 tonnellate di CO2 in meno all’anno'

(Fotolia)

“A fine 2030, quando l’intera flotta di Atm sarà elettrica, stimiamo una diminuzione all’anno di CO2 emessa dai nostri mezzi pari a 75.000 tonnellate”.

Così Luca Bianchi, Presidente dell'azienda di Milano ATM, è intervenuto a margine del panel “Presente o futuro? La rivoluzione elettrica sulla linea del nostro tempo”, nella seconda giornata di BluE, il format dedicato alla mobilità sostenibile in corso nel mezzanino della fermata di Porta Venezia della linea 1 della metropolitana di Milano.

“Atm già oggi lavora al 70% con trazione elettrica, per cui questa è una cultura che ci appartiene e che abbiamo deciso di sviluppare. Spesso sento dire che il bus elettrico costa troppo, cosa non vera se si considera il costo totale della gestione del mezzo, che oltre ai vantaggi ambientali ne comprende altri come silenziosità e confort. È necessario un cambio culturale, e noi come azienda pubblica vogliamo avere questa responsabilità, per dare risposte concrete nella difesa dell’ambiente”, ha sottolineato Bianchi.