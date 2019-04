Guarneri (Unilever): 'Italia al top nella lotta alla plastica'

(Fotolia)

"Vogliamo che tutti i nostri prodotti siano "no plastic, less, plastic o better plastic": quindi quando lanciamo o sviluppiamo un nostro prodotto vogliamo capire se è possibile farlo senza plastica, con meno plastica o utilizzando una plastica migliore sotto il punto di vista delle riciclabilità". Lo ha detto Fulvio Guarneri, Presidente e Ceo Unilever Italia in occasione del lancio della nuova vaschetta Carte d’Or per il gelato.

"Carte d'Or -aggiunge- è il primo prodotto che ha deciso di andare oltre e utilizzare una plastica perfettamente compostabile che può essere smaltita insieme all'umido. Una scelta che permette di eliminare 11 milioni di vaschette di plastica dall'ambiente". Fulvio Guarneri infine sottolinea come, nell'ambito della lotta alla plastica, l'Italia si dimostri più che mai all'avanguardia: "Il nostro paese è stato il primo al mondo in cui Unilever ha sviluppato questa tecnologia grazie al fatto che le fabbriche italiane sono riuscite a creare questo progetto dal nulla in meno di un anno".