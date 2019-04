Cusenza: "Dal 'Messaggero' bussola per cambiamento"

Virman Cusenza (FOTOGRAMMA)

Il 'Messaggero' accende di nuovo il faro sull'innovazione. "Vogliamo fornire una bussola, un modo per orientarsi rispetto a un mondo in continuo cambiamento". Lo spiega all'AdnKronos Virman Cusenza, direttore del quotidiano, che per il ciclo 'Challenges of innovation' organizza mercoledì 17 aprile un incontro che farà il punto sulle ultime frontiere della rivoluzione tecnologica a partire dalla testimonianza della romana Francesca Bria, assessore alla tecnologia e all'innovazione digitale di Barcellona, tra le città più smart del pianeta.

L'anno scorso per il primo degli incontri delle 'Challenges' lanciate dal giornale, l'intervento del guru del social innovation e ad di Nesta Geoff Mulgan arrivava in un momento di consenso per un modello - big data, innovazione, ambiente iperconnesso - ritenuto vincente; "poi lo scandalo di Cambridge Analytica - osserva Cusenza - ha dato modo di prendere le distanze: oggi, rispetto ad allora, abbiamo la percezione che l'innovazione di per sé non è il bene ma neanche il male e che il controllo dei dati comprende delle problematicità. Da qui la necessità, anche come giornale, di fornire una sorta di guida su come difendersi e sfruttare al meglio la tecnologia".

'Il Messaggero' ha dato una svolta a livello contenutistico sul settore: ogni settimana sull'inserto Macro una sezione è dedicata proprio all'innovazione e alle ultime novità sull'It. E in occasione dell'incontro che avrà luogo a Villa Blanc, sulla via Nomentana, a partire dalle 17, uscirà con il giornale un supplemento ad hoc per l'evento, che sotto il titolo 'Sfide' e la copertina dedicata a Leonardo e al suo uomo vitruviano riassumerà i contenuti del confronto: ambiente 5G, Iot, cybersecurity, copyright. Dopo il saluto del direttore e l'opening speech di Bria alla 'Challenge' di Villa Blanc sono previsti contributi di Gabriele Benedetto, ad Telepass; di Ciro Cattuto, direttore scientifico Isi Foundation; di Barbara Poggiali - Capo Divisione Cyber Security di Leonardo; di Riccardo Oldani, divulgatore e giornalista scientifico; di Attilio Somma, head of Innovation di Tim.