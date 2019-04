Salvini: "Porte aperte per la cooperazione sana"

Matteo Salvini (Afp)

"Le porte del mio ministero sono aperte. La battaglia è contro i furbi non contro dei mondi, delle realtà". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è ritornato sul botta e risposta con le coop, entrando al 40esimo Congresso di Legacoop. "Non credo alle generalizzazioni, quindi per la cooperazione sana le porte sono aperte" ha chiarito Salvini.