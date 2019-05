Bartoli (Lega Filo d'Oro): ''Ief occasione per promozione attività''

“Ringrazio Lorenzo Zurino, presidente dell’Ief e amico della Lega del Filo d’Oro, per averci dato l’opportunità di essere charity partner di questo importante evento dedicato al settore dell’export". A dirlo oggi Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione dell'Italian Export Forum che si terrà il 14 e 15 giugno a Piano di Sorrento (Napoli), con Sace Simest (Gruppo Cdp) in qualità di main partner tecnico.

"Questa - ha sottolineato - è una preziosa occasione per accreditare l’associazione presso un qualificato panel di stakeholder istituzionali ed economici di livello internazionale e promuovere l’attività della Lega del Filo d’Oro a supporto delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie".