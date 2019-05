Lanzillo (Deloitte): ''Aprire confini contro stagnazione mercato''

(Fotogramma)

"L’internazionalizzazione è una sfida e un fattore di crescita e sviluppo fondamentale per la competitività delle nostre imprese, in particolare della pmi. In questo momento storico, ‘aprire i propri confini all’estero’ può rappresentare un’alternativa alla stagnazione del mercato interno; ciononostante, considerato anche il contesto internazionale incerto, il percorso di internazionalizzazione non può prescindere da un’analisi mirata dello scenario globale". A dirlo Ernesto Lanzillo, senior partner di Deloitte e private & family business leader dell’area central mediterranean (Italia, Grecia, Malta), in occasione della presentazione dell'Italian Export Forum che si terrà il 14 e 15 giugno a Piano di Sorrento (Napoli), con Sace Simest (Gruppo Cdp) in qualità di main partner tecnico.

"Il nostro studio 'Le fiere come strumento di internazionalizzazione del made in Italy' - ha ricordato - rappresenta una testimonianza della grande attenzione che dedichiamo alla tematica e infatti ha avuto anche un risvolto pratico importante, contribuendo alla introduzione di una specifica norma nel Decreto Crescita, che prevede l’agevolazione fiscale del credito d’imposta per la partecipazione delle pmi alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore".