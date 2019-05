E' "giusto sforare il tetto del 3%" del rapporto tra deficit e Pil "quando c'è una politica per la crescita, per esempio per pagare i debiti pregressi che la pubblica amministrazione ha con le imprese e i professionisti, circa 60 mld di euro. Sarebbe scellerato, invece, sforare il tetto del 3% per aumentare l'enorme debito pubblico che l'Italia già ha". Lo dice il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, a margine del vertice di Sibiu, in Romania.