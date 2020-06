Sbarca in altre 14 città, Deliveroo assume

(Fotogramma/Ipa)

Deliveroo sbarca in altre 14 città italiane e annuncia l'imminente assunzioni di circa 200 rider. E' una nota della piattaforma di food delivery ad annunciare la nuova espansione del gruppo che così tocca quota 89 per presenza nei comuni italiani. Tra i comuni nei quali Deliveroo attiverà i propri servizi di consegna del cibo nel corso del mese di giugno Fiumicino, Quartu Sant'Elena, Selargius, Monserrato, Quartucciu, Jesolo, Lido Di Camaiore, Savona, Casalecchio di Reno, Imperia, San Benedetto Del Tronto, Lecce, Montesilvano, Viareggio. In queste città Deliveroo infatti collaborerà con più di 150 nuovi ristoranti partner.

“Siamo orgogliosi di continuare la nostra espansione anche nel mese di giugno. Lavoriamo con i migliori ristoranti per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il business ma anche per offrire ai clienti una modalità di consumo che fino a pochi anni fa non esisteva. Siamo certi che i consumatori apprezzeranno la qualità dei ristoranti e la comodità del nostro servizio, scegliendo tra le variegate proposte italiane ed internazionali presenti”, spiega Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia.

E grazie alla partnership con McDonald’s attraverso Deliveroo sarà possibile anche ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i più celebri menu. A fronte di questa espansione, dunque, Deliveroo conta di creare nuove opportunità di lavoro per oltre 200 rider: "Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply", si legge ancora nella nota.