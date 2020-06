Cresce il franchising

(Fotogramma)

Il franchising cresce ancora in Italia e si afferma come la formula migliore per il commercio in Italia. Aumentano le insegne del 3,4%, i punti vendita del 4,5%, gli occupati del 3,8% il fatturato segna + 2%. I dati, tutti positivi, emergono dal Rapporto 2019 di Assofranchising presentato oggi a Roma alla Confcommercio Imprese per l’Italia.

I numeri parlano chiaro: nel 2018 il franchising ha generato un giro di affari di oltre 25 miliardi di euro e ha dato lavoro a più di 200mila persone. Il franchising italiano vince anche all’estero, mettendo a segno un +7,6% di punti vendita, ma anche i master di franchisor stranieri in Italia confermano il trend positivo, registrando +1,4% e raggiungendo addirittura il 21,7% in più rispetto al 2017 per le reti straniere operanti in Italia con solo franchisee ma sede legale in altro paese.

Che il franchising sia un settore in salute e in costante crescita è ben documentato dai dati anche di lungo periodo: dal 2014 ad oggi gli occupati sono cresciuti del 10,9%, i punti vendita l’8,3% e il giro d’affari del 7,8%. Ciò che però è forse meno noto, è come il sistema sia stato in grado di crescere e andare avanti anche in periodi molto difficili, come durante la crisi del 2008.

Nell’ultimo decennio infatti, il giro d’affari del sistema franchising è cresciuto del 17% e le imprese estere che hanno deciso di investire nel nostro paese è aumentato addirittura del 35,8%. Un’evidenza di come ancora in Italia i margini di crescita in questo settore siano potenzialmente altissimi. A dimostrazione di ciò, il sondaggio appena condotto da Assofranchising e Istituto Piepoli mette in evidenza come per la maggior parte degli italiani la formula del franchising in Italia sia destinata a crescere ancora.

"Il franchising si afferma sempre di più in Italia come formula di successo e di investimento sicuro. Crea occupazione, crescita economica e attira i marchi stranieri per investimenti in Italia. Un dato per tutti: dal 2002 ad oggi sono stati creati in Italia oltre 70mila nuovi posti di lavoro grazie proprio al franchising" dichiara Augusto Bandera, segretario Generale Assofranchising.

Il rapporto Assofranchising 2019 ha preso in esame 961 insegne: ben 861 sono italiane e di queste, 174 sono presenti anche all’estero. A livello regionale, la Lombardia si riconferma l’area in cui sono presenti più insegne (268), seguita dal Lazio con 107 e del Veneto con 90. Nella Regione Lazio, il cui Pil supera i 190 miliardi di euro, il settore del franchising incide per l’1,4% (dati Istat 2017). Il Sud nel 2018 conquista il primo posto per fatturato e numero di punti vendita, scalzando il Nord-Ovest in testa fino allo scorso anno, che primeggia invece per occupati.