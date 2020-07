Tecnologia protagonista alla Fiera del Credito

Immagine di archivio (Fotogramma)

Protagonisti della due giorni della Fiera del Credito, che si è svolta a Milano, non sono stati solo i temi del credito e della finanza. Anche la tecnologia è stata al centro dell’attenzione, con alcune delle realtà più interessanti del settore in mostra presso la sede del Sole 24 Ore, che ha ospitato la manifestazione. AdviceRobo, una startup olandese, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che può mappare e predire la volontà di un soggetto di ripagare un credito.

“Nel mondo ci sono potenzialmente cinque miliardi di persone che vorrebbero avere accesso al credito ma che non possono perché non hanno una storia creditizia interessante”, Spiega Giuseppe Carluccio, Business developer Advice Robo. “Abbiamo pensato di creare un profilo ad hoc di queste persone, per donare loro credibilità sul mercato del credito attraverso un punteggio alternativo a quello classico utilizzato dalle banche. Per noi l’importante è la volontà di pagare il credito, non solo la possibilità che si ha in un dato momento”.

“La tecnologia è per noi fondamentale” – racconta Riccardo Gamba, Direttore Generale Cerved Legal Services. “Abbiamo rivisto ed efficientato i nostri processi attraverso l’introduzione di robotic process automation e intelligenza artificiale al fine di dare ai nostri gestori e operatori gli strumenti per fare la differenza e migliorare le nostre performance sul mercato del credito. L’importante, però, rimangono le nostre persone, sono loro che fanno la differenza”.