Alitalia, "salgono quotazioni Toto"

(FOTOGRAMMA)

"Salgono le quotazioni di Toto, incontrato ieri da Di Maio, per completare la newco assieme a Delta, Fs e Mef". E' quanto riferiscono fonti di maggioranza sugli sviluppi del dossier Alitalia, che confermano la chiusura di lunedì per la presentazione dell'offerta vincolante. Altra conferma arriva dalle stesse fonti sul fatto che Fs e Mef avranno la maggioranza assoluta. Intanto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio incontrerà l'azionista di Avianca, German Efromovich.

In un post pubblicato su Facebook, lo stesso Di Maio fa sapere che "ieri sera ho incontrato Toto, mi dicono ci sia una proposta in arrivo di Atlantia. Io su Atlantia non ho pregiudizi, ma nessuno si deve mettere in testa che sulla revoca delle concessioni ad Autostrade si torna indietro" ricordando poi "i 40 e passa morti del ponte Morandi" di Genova.

"Sulla revoca e sulla procedura si va avanti, poi se si vogliono fare offerte per Alitalia, sono delle offerte che saranno valutate da Delta Airlines e da Ferrovie dello Stato e si vedrà se sono un socio solido per entrare nella compagnia", spiega Di Maio.