Carburanti, calma sui listini

(Fotogramma)

Prevale ancora la calma sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. E, secondo Staffetta Quotidiana, sono poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,598 euro/litro (invariato, compagnie 1,603, pompe bianche 1,581), diesel a 1,480 euro/litro (invariato, compagnie 1,487, pompe bianche 1,459).

Benzina servito a 1,722 euro/litro (invariato, compagnie 1,762, pompe bianche 1,630), diesel a 1,611 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,655, pompe bianche 1,509). Gpl self service a 0,592 euro/litro, servito a 0,616 euro/litro (invariato, compagnie 0,622, pompe bianche 0,607), metano self service 0,980 euro/kg, servito a 0,993 euro/kg (invariato, compagnie 1,003, pompe bianche 0,984), Gnl 0,957 euro/kg (compagnie 0,973 euro/kg, pompe bianche 0,947 euro/kg).

Queste le medie dei prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,702 euro/litro, servito 1,893 euro/litro, gasolio self 1,592 euro/litro, servito 1,809 euro/litro, Gpl 0,713 euro/litro, metano 1,091 euro/kg, Gnl 0,974 euro/kg.

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 439 euro per mille litri (+1), diesel a 452 euro per mille litri (-2, valori arrotondati).