Greta Thunberg verso gli Usa, salperà a metà agosto

(Afp)

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che si batte contro il cambiamento climatico, partirà a metà agosto, destinazione Stati Uniti, per partecipare a una serie di manifestazioni e vertici sul clima. "Good news!", ha twittato l'ispiratrice del movimento dei Fridays for Future, annunciando che le è stato offerto un passaggio sulla barca da regata Malizia II (dotata, tra l'altro, di pannelli solari per consentire un viaggio transatlantico a zero emissioni), capitanata dal tedesco Boris Herrmann e da Pierre Casiraghi di Monaco e che salperà dall'Inghilterra a metà del prossimo mese.

Greta ha intenzione di partecipare al Climate Action Summit delle Nazioni Unite in programma a New York il 23 settembre, a margine della riunione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché delle proteste per il clima previste per il 20 e il 27 settembre.

Greta ha anche in programma di visitare Canada e Messico, prima di raggiungere il Cile per la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a dicembre a Santiago. Si tratta del primo viaggio in Nord e Sud America per la giovane attivista che prenderà un anno sabbatico dalla scuola per completare il viaggio.