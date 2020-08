Reddito di cittadinanza, i chiarimenti su come spenderlo

Nonostante sia in vigore ormai da diversi mesi, c’è ancora molta incertezza su come utilizzare i soldi accreditati mensilmente sulla carta reddito di cittadinanza; i beneficiari chiedono con insistenza una lista degli acquisti consentiti, avendo ancora dei dubbi su quando si rischia di trasgredire le regole.

Ebbene, ad oggi una lista degli acquisti consentiti non esiste semplicemente perché non ce n’è bisogno: come si legge chiaramente sul sito governativo del RdC, infatti, “la carta consente l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi” ad eccezione delle sole categorie indicate nell’apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Questo significa che la carta può essere utilizzata per soddisfare tutte le esigenze, ad eccezione di quelle afferenti alle seguenti categorie: giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; acquisto, noleggio o leasing di navi o imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte o affini; acquisti in club privati.

Ci sono però delle spese che non si possono comunque effettuare con la carta: questa, infatti, è valida solo per i pagamenti via POS convenzionati con circuito Mastercard: questo significa che non è possibile aprire un finanziamento con la carta (ad esempio per pagare un cellulare a rate). Inoltre non sono consentiti gli acquisti online, né tantomeno il pagamento della bolletta del telefono e Internet.

Per venire incontro alle esigenze dei beneficiari del reddito di cittadinanza Money.it ha realizzato un’infografica su tutti gli acquisti consentiti e vietati con il reddito di cittadinanza. Un vademecum utile, nel quale si ricorda che in ogni caso l’Inps non può monitorare ogni singola spesa effettuata ma solo gli importi complessivamente spesi e prelevati dalla carta.