Telespazio, successo test sui droni con tecnologie satellitari

(Foto Telespazio)

Sempre più vicino l'uso di droni in città, in piena sicurezza, per servizi di controllo del territorio. A Torino si sono infatti conclusi con successo i test sperimentali di Telespazio con tecnologie satellitari applicate ai voli di droni. La joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) ha confermato oggi di avere svolto, nei giorni scorsi, una campagna pienamente riuscita di voli Full Flight View con diverse piattaforme Sapr-Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, nell’ambito dell'iniziativa Torino City Lab-Doralab promossa dal capoluogo piemontese in collaborazione con Enac, Tim e Politecnico di Torino.

Per i test di Telespazio sono stati utilizzati i velivoli del partner Adpm Drones, equipaggiati con tecnologie messe a disposizione dalla joint venture, da e-Geos, da Dbw Communication e da Mpb. Full Flight è un progetto totalmente finanziato dalle aziende del team industriale guidato da Telespazio ed è stato ideato proprio "con finalità di pubblica utilità" spiega l'azienda. In particolare, il progetto ha l'obiettivo di testare nuove procedure di safety nell’utilizzo dei droni, di interesse per Enac, e per sviluppare prodotti e servizi applicativi innovativi finalizzati al controllo del territorio da parte della città di Torino, con modalità avanzate di fruizione e di accuratezza.

"Le attività dimostrative realizzate nell’ambito del progetto F2V hanno permesso di mettere in luce il ruolo e le potenzialità del segmento satellitare nello sviluppo e realizzazione di servizi con piattaforme Sapr" spiega il Cto di Telespazio, Marco Brancati, che sottolinea come "l'utilizzo di un sistema di riferimento ad elevata precisione con immagini da satellite e da aereo, l’invio in tempo reale dell’informazione di integrità del segnale di navigazione Gnss della posizione del drone, e per la prima volta il controllo a distanza del drone anche grazie alla trasmissione di posizione e comandi con un sistema di comunicazione satellitare, hanno dimostrato di poter introdurre livelli di sicurezza maggiori rispetto agli standard attuali".

"Con il progetto F2V -aggiunge il manager- Telespazio conferma il proprio ruolo nello sviluppo e realizzazione di servizi in cui i sistemi unmanned hanno un ruolo rilevante anche nell’ottica del prossimo mercato 5G". In particolare, la campagna di volo ha interessato droni di diversa tipologia - ad ala fissa e rotante, dai 2 agli 8 chili di peso - equipaggiati con terminali satellitari Iridium che hanno garantito il controllo dei velivoli in uno scenario operativo Bvlos -volo oltre la line visibile- in cui sono venute a mancare le reti terrestri di comunicazioni. Utilizzati con successo, inoltre, i droni inoffensivi di Adpm Drones, i più leggeri della flotta -dal peso di meno di 300 grammi- per due differenti scenari: asset management e sicurezza urbana.

Nel primo scenario, e-Geos, attraverso un'analisi interferometrica satellitare, in grado di individuare aree e infrastrutture interessati da fenomeni deformativi, ha identificato con i droni un "Viadotto Strada Provinciale" fornendo in tempo reale alla centrale operativa riprese fotografiche in alta qualità e immagini con telecamera termica. L’eventuale richiesta di pronto intervento è generata automaticamente dal sistema. Nel secondo caso, Telespazio spiega che è stato testato lo scenario "Io Corro Sicuro", nel quale chi svolge attività fisica nei parchi urbani può, in caso di necessità, richiamare l’attenzione di un drone, in grado di trasmettere video e dati in tempo reale alla centrale operativa. L’operazione, assicura la joint venure, si svolge completamente in modalità automatica, senza l’ausilio di un pilota, sottolinea la joint venture.