Stop aumento pedaggi A24-A25

(Fotogramma)

''Nessuna brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per chi si sposta anche sulle #autostrade A24-A25. Abbiamo bloccato l'incremento dei pedaggi fino al 30 novembre''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, commentando su Twitter la proroga di tre mesi del congelamento delle tariffe autostradali della Strada dei parchi. ''Intanto lavoriamo per aumentare gli investimenti in sicurezza a favore di coloro che viaggiano tra Lazio e Abruzzo'', conclude il ministro.