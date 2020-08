Glisenti: "Paesi boom economico guardano noi, al centro del Mediterraneo"

(Fotogramma)

"L’Italia porta all’Expo 2020 Innovation Hub, un padiglione dalla struttura innovativa. Interessante dal punto di vista dell’età. Sarà visitato dai millennials e da mondi diversi, come i paesi del sud est asiatico, quelli del prossimo boom demografico ed economico, che chiedono la grande domanda di formazione. Guardano l’Italia con aspettative forti, è sicuramente una Italia al centro del Mediterraneo, che simboleggia la sua visione marittima. Il rapporto che l’Italia ha con i mondi del Mediterraneo e che porta la propria ricchezza. Noi abbiamo fatto un accordo con Matera 2019 per portare a Dubai le Capitali europee degli ultimi 20 anni, soprattutto i loro giovani artisti, designer, architetti, tutta la cultura sostenibile per dare a Matera un seguito visibile e forte dopo il 2019". Lo ha detto Paolo Glisenti, Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai.