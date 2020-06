Dl fisco, salta norma per rinvio 'spazzacorrotti'

(FOTOGRAMMA)

Lo 'spazzacorrotti' non sarà posticipato. La norma che prevede lo slittamento al primo gennaio 2021 delle disposizioni in materia di obblighi dei partiti politici e delle fondazioni sarà infatti soppressa dal decreto legge fiscale.



La relatrice Carla Ruocco, annunciando il ritorno in commissione Finanze della Camera del provvedimento, comunica all'assemblea le modifiche che saranno apportate, tra cui la cancellazione della misura introdotta con un emendamento.