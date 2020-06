Manovra, notifiche digitali per atti legali

(Fotogramma)

Arriva la piattaforma digitale per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazione della pubblica amministrazione. La misura è stata inserita nel ddl bilancio nel corso dell'esame in commissione. L'emendamento approvato specifica che la norma ha l'obiettivo di ''di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica'' la notifica, ''con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini.

La lista di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni che potranno essere caricati sulla piattaforma sarà stabilito dalle singole amministrazioni che avranno deciso di aderire alla modalità digitale. Anche i destinatari dei documenti potranno decidere se ricevere o meno le notifiche attraverso il dispositivo on line. Ma prima di attivare la nuova modalità di notifica dovranno trascorrere 24 mesi, per effettuare delle procedure di modifica e un monitoraggio, i cui risultati dovranno essere comunicati al parlamento con una relazione. Se l'esito sarà positivo sarà fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale chi ha aderito alla piattaforma è obbligato a effettuare, ''per tutte o alcune tipologie di atti indicate nello stesso decreto, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima''.