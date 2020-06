Rdc, accolte oltre 1 milione di domande

(Fotogramma)

Sono 1.066.110 le domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza accolte tra aprile e novembre. Di queste 51.681 sono le domande decadute. Lo rende noto l'Osservatorio dell'Inps. La percentuale più alta, pari al 19,2%, di domande accolte si registra in Campania. L'importo medio si attesta a 484,44 euro.

Tra aprile e novembre scorso sono state respinte circa 444.494 domande. In particolare per il reddito di cittadinanza la media dell'assegno mensile sale a 522,15 euro mentre per la pensione di cittadinanza si attesta a 219,18 euro. Ad essere stati raggiunti dal reddito di cittadinanza inoltre 2.013.694 cittadini italiani e 36.128 familiari; 87.945 europei; 173.518 extraeuropei con permesso di soggiorno. Ad essere coinvolti dalla pensione di cittadinanza 136.748 cittadini italiani e 396 familiari ; 1.213 cittadini europei; 2.311 cittadini extraeuropei con permesso di soggiorno.