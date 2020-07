Autostrade, Patuanelli: "Ritiro concessione Atlantia è risultato da ottenere"

Stefano Patuanelli (FOTOGRAMMA)

"Certo che questo sia il risultato che dobbiamo ottenere". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo a 'Porta a Porta' che andrà in onda su Rai 1, rispondendo alla domanda se sarà ritirata la concessione di Autostrade ad Atlantia. "C’è una sensazione di insicurezza che dobbiamo togliere" sottolinea il ministro. Quanto al costo dell’operazione "lo vedremo, quello che c’è da pagare; ma non bisogna dimenticare che nel crollo del ponte Morandi sono morte 43 persone".