Sonepar Italia, nel 2019 fatturato di 622 mln (+3%)

Sonepar Italia, azienda leader della distribuzione di materiale elettrico e parte del gruppo internazionale Sonepar, chiude il 2019 con un fatturato di 622 milioni di euro, in crescita di circa il 3% rispetto all’anno precedente e con un ulteriore consolidamento della redditività. L’azienda ha chiuso inoltre l’importante acquisizione del Gruppo Elettroveneta (230 milioni di euro), raggiungendo un fatturato aggregato di oltre 850 milioni di euro, con una diffusa presenza sul territorio nazionale di 150 punti vendita e 6 centri di distribuzione (VIDEO).

"In generale il 2019 è stato un anno molto intenso per tutto il mercato – dichiara Sonepar –. Nella seconda parte abbiamo assistito ad un rallentamento dell’industria, dovuto alla contrazione delle esportazioni globali, che ha influito negativamente sui risultati del comparto dell’automazione industriale ma, complessivamente, è stato un buon anno”.

Sonepar Italia fornisce consulenza tecnica e commerciale ad installatori elettrici (65%), industrie (25%), pubbliche amministrazioni e grandi utility (10%) e vende prodotti e soluzioni per l’automazione industriale e residenziale, per l’illuminazione, le energie rinnovabili, l’efficientamento energetico e l’E-mobility, materiale per la sicurezza individuale e cavi.