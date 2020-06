Coronavirus, bozza decreto: "Bar aperti ma con distanza di sicurezza"

(Fotogramma)

Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Lo prevede la bozza di Dpcm sulle misure per la Lombardia e le 11 province.