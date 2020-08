Fase 2, telefonata tra Maggino e ambasciatrice Gb

Filomena Maggino (Fotogramma)

Si è appena conclusa la telefonata tra Filomena Maggino, consigliere del premier Conte e presidente della Cabina di Regia 'Benessere Italia', e l’ambasciatrice britannica in Italia e San Marino, Jill Morris. Al centro del colloquio il tema del benessere e della sostenibilità.

Nel corso della conversazione telefonica l’ambasciatrice Morris ha riconosciuto il valore della decisione del governo di predisporre una Cabina di Regia sul benessere dei cittadini. L’attuale organo di Palazzo Chigi, riconosciuto anche dall’Ocse, ha il compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (Bes) e per l'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Nel corso della telefonata, Morris e Maggino hanno sottolineato l’importanza del rinnovamento e della riconsiderazione degli stili di vita che sono messi in discussione a fronte dell’emergenza attuale. Entrambe hanno concordato sulla necessità di costruire un nuovo paradigma a guida della ripresa economica, attraverso un approccio più sostenibile e consapevole anche in vista della futura presidenza congiunta italo-britannica di Cop26.