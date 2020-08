Volvo, su nuove auto velocità massima è 180 km/h

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La casa automobilistica svedese Volvo Cars limiterà la velocità massima di tutti suoi nuovi modelli a 180 chilometri all'ora. La società ha spiegato che questa misura fa parte del suo obiettivo di ridurre a zero i feriti e i morti negli incidenti stradali. Volvo Cars incorpora in tutti i suoi nuovi modelli anche il Care Key, con il quale i conducenti possono impostare ulteriori limitazioni di velocità, ad esempio quando l'auto viene utilizzata da giovani con meno esperienza di guida.

L'azienda scandinava ha sottolineato che queste due misure evidenziano i pericoli dell'eccesso di velocità e ha sottolineato che queste azioni dimostrano come le case automobilistiche possano agire in modo responsabile nell'obiettivo di ridurre a zero le morti sulle strade. "Crediamo che una casa automobilistica abbia la responsabilità di contribuire a migliorare la sicurezza stradale. La nostra tecnologia di limitazione della velocità e il dialogo che ne deriva si adatta a questa mentalità," sottolinea Malin Ekholm, responsabile del Safety Centre di Volvo Cars.

La casa automobilistica ha spiegato che a determinate velocità le tecnologie di sicurezza integrate nei veicoli o le infrastrutture intelligenti non sono sufficienti a prevenire lesioni o morte degli occupanti del veicolo.