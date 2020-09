Toti: "Per prossimi 10 anni Salone Nautico continuerà a svolgersi a Genova"

"Genova riparte dalle sue eccellenze e progetta il futuro: per i prossimi 10 anni il Salone Nautico continuerà a svolgersi nella nostra Superba. Una vetrina eccezionale per Genova e una grande opportunità di crescita per la Liguria che si conferma la regione italiana della nautica, anche in tempo di covid, grazie ai numeri straordinari del distretto di Spezia. Avanti Liguria". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la firma, oggi a Genova, dell’intesa decennale tra I Saloni Nautici, società operativa di Confindustria Nautica, e Porto Antico per l’organizzazione della kermesse della nautica, patto siglato sotto la regia di Regione Liguria, Comune di Genova e Confindustria Nautica.