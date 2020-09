Carburanti, i prezzi tornano a salire

Fotogramma

Nonostante la pausa per le quotazioni dei prodotti raffinati, dopo lo stop del weekend riprendono a salire i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Le rilevazioni di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia mostrano oggi per Eni e Tamil l'aumento di un centesimo al litro dei prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi praticati dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,379 euro/litro (invariato, compagnie 1,388 pompe bianche 1,354), diesel a 1,264 euro/litro (invariato, compagnie 1,273, pompe bianche 1,239). Il Gpl servito è a 0,582 euro/litro (invariato, ), il metano servito a 0,980 euro/kg (-1), Gnl 0,937 euro/kg.

Le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri sono per la benzina di 245 euro per mille litri (+1, valori arrotondati), diesel a 256 euro per mille litri (invariato, valori arrotondati). I valori comprensivi di accisa sono per la benzina a 973,60 euro per mille litri, diesel a 873,30 euro per mille litri.