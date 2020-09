Bonus bici, le novità in arrivo

(Fotogramma)

Bonus bici, novità in arrivo."Ci vorrà qualche settimana ancora e poi la piattaforma sarà operativa. L'abbiamo fatta gestire alla Sogei, una società del Mef, che ci ha assicurato che con un sistema di anticamera virtuale, il click day non ci sarà e quindi non ci sarà il problema". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ospite della trasmissione Agorà su Rai3, risponde alle domande.

Basteranno i 120 mln stanziati? "Noi abbiamo messo altri 70 mln di euro; arriviamo così a 190 milioni se il Parlamento me le vota e ho chiesto uno sforzo supplementare perché io ho finiti i fondi al ministero dell'Ambiente".

Il bonus bici è relativo al 60% della cifra (fino a 500 euro) destinata all'acquisto di biciclette, monopattini elettrici o mezzi simili effettuato dal 4 maggio nei comuni di 50mila abitanti.