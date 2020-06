Aspi, Tomasi: "14,5 mld di investimenti genereranno 65 mld di produzione"

''Facevamo alcune valutazioni con le principali università per capire qual è l'impatto di un investimento di 14,5 miliardi sulla collettività. Questi investimenti comportano una capacità di produrre per il Paese per 65 miliardi. Cioè gli investimenti sono la reale capacità di ripartenza del Paese. Con 14,5 miliardi che noi investiamo ci sono 65 miliardi equivalenti di investimenti che si muovono''. L'Ad di Aspi, Roberto Tomasi, lo afferma in occasione dell'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria Santa Lucia, sull'Autostrada A1, nella tratta tra Barberino del Mugello e Firenze Nord.