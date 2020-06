Carburanti, finisce la pausa: i prezzi tornano a salire

Fotogramma

Dopo una breve pausa tornano subito i rialzi sui prezzi raccomandati dei carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso stabili, oggi Eni ha nuovamente ritoccato di 1 centesimo benzina e diesel. Intanto, in attesa di recepire gli ultimi aumenti, le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo lievi correzioni.

In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,396 euro al litro (rispetto a 1,397 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,386 e 1,404 euro/litro (no logo 1,372). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,279 euro/litro (1,280 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,271 e 1,302 euro/litro (no logo 1,254).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,546 euro/litro (1,544 ieri), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,499 e 1,610 euro/litro (no logo 1,429), mentre per il diesel la media è a 1,431 euro/litro (1,430 il livello rilevato ieri) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,390 e 1,495 euro/litro (no logo 1,312). Infine, il Gpl va da 0,572 a 0,599 (no logo 0,571).