Busta paga, più soldi per 3 milioni di statali

(Fotogramma)

"Il taglio del cuneo fiscale operativo da oggi riguarda in tutto circa 16 milioni di lavoratori, tra i quali ci sono oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, in pratica la quasi totalità della platea". Lo scrive il ministro della Pa, Fabiana Dadone, su Facebook.

"Dunque- continua-, le buste paga diventano un po’ più pesanti: un segno di attenzione del governo nei confronti di chi ha consentito, in questi mesi, che lo Stato non arretrasse, non si fermasse. Un sostegno concreto a favore di chi ha contribuito alla sicurezza, alla protezione delle persone e alla coesione sociale, erogando senza stop i servizi essenziali".

Per Dadone "ovviamente c’è tanto lavoro ancora da fare e abbiamo una robusta dotazione finanziaria per il prossimo rinnovo dei contratti. Non ci fermiamo: prosegue senza sosta il nostro impegno per dare il giusto riconoscimento a chi, giorno dopo giorno, manda avanti l’Italia".