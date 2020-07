Concorsi pubblici, addio carta e penna: ecco come saranno

(Fotogramma)

"D’ora in poi nei concorsi per le assunzioni nella Pa tutte le prove verranno svolte su supporto informatico". Così il ministro Fabiana Dadone, intervenendo alla settima tappa di #Riparti l’Italia, il tour virtuale di M5S che questa sera è approdato in Piemonte.

"Finora si sono sempre fatte con carta e penna, tutto questo è molto romantico ma la realtà di tutti i giorni non è questa", ha detto ancora il ministro della Pa.