Fisco, Misiani: "Rinvio a settembre avrebbe aggravato situazione"

(Fotogramma)

"Un rinvio a settembre avrebbe aggravato la situazione, dobbiamo rimettere ordine con la riforma organica del fisco. Ci sono proposte sul tappeto speriamo che nella legge di bilancio si possa cambiare una situazione obiettivamente complicata per tanti contribuenti". Lo ha detto il viceministro all'Economia Antonio Misiani in merito alle scadenze fiscali di questi giorni, intervistato ai microfoni di 'Radio 24'.

Secondo Misiani, "la proposta del direttore dell'Agenza delle Entrate Enrico Maria Ruffini sul pagamento mensile delle tasse per le piccole e medie imprese "è una proposta interessante ed è uno dei temi su cui è necessario fare un lavoro di approfondimento".

Quanto al negoziato al Consigli Europeo, "vedremo come andrà a finire. Speriamo tutti che finisca positivamente per l'Italia e per l'Europa perché è in gioco il futuro dell'Unione europea". "Se le cose andranno come noi speriamo - sostiene - avremo a disposizione risorse per finanziare progetti e programmi di ripresa economica ed è chiaro che il settore turistico non potrà che essere oggetto di una parte significativa di questi interventi".