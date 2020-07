Fase 3, "in prossimo dl incentivi alle assunzioni"

(Fotogramma)

Nel prossimo decreto che sarà varato ''ci sarà la proroga degli ammortizzatori ma anche incentivi alle assunzioni e decontribuzione. Ci sarà anche la proroga della misura che già abbiamo varato, cioè dell'estensione fino alla fine dell'anno del non obbligo di causale per il rinnovo dei contratti a termine dopo i primi 12 mesi, che è una misura che serve a evitare un disincentivo in questa fase''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Focus in onda, su La7.