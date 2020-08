Dl Agosto, nodi su Cig zona rossa e bonus attività centro storico

(Fotogramma)

Sale ancora il numero degli articoli contenuti nel dl Agosto. Nella nuova bozza del testo, che sta facendo slittare il Consiglio dei ministri previsto inizialmente intorno alle 13 e ore alle 18.30, il numero lievita da 103 a 109. Permangono, inoltre, i nodi legati all'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse e il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. Entrambi gli articoli risultano da rivedere e riverificare.