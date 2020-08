Microsoft reinventa smartphone e Pc, nasce il nuovo Surface Duo

Surface Due di Microsoft (Foto Microsoft)

Microsoft reinventa smartphone e Pc e nasce il nuovo Surface Duo. Il colosso hi-tech ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo dispositivo grande poco più di un normale cellulare ma che su due schermi coniuga la potenza di Microsoft 365 con tutto l'ecosistema di Android mobile apps. Un dispositivo che, grazie ad una cerniera tech ha due schermi e si può portare ovunque.

Surface Due per ora arriverà sul mercato Usa il 10 di settembre prossimo con un prezzo di partenza di 1.399 dollari. Surface Duo è il più sottile dispositivo mobile sul mercato dotato di un’innovativa cerniera che permette una rotazione di 360° e connette due display PixelSense™ Fusion che, combinati, compongono un ampio schermo da 8,1”. Inoltre, la fotocamera da 11MP di Surface Duo è progettata per supportare l’esperienza di videoconferenza attraverso Microsoft Teams o Skype, con una risoluzione da 1080p a 30 fotogrammi al secondo.

La piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 855 è ottimizzata per l’esperienza dual-screen su Surface Duo. Microsoft assicura che il nuovo dispositivo garantisce il massimo della produttività. Sarà, ad esempio, possibile partecipare a un meeting via Teams vedendone i partecipanti su uno schermo e scorrendo la presentazione PowerPoint proiettata sul secondo. E non solo. Sarà, inoltre, possibile usare Surface Duo in modalità 'Compose' per rispondere velocemente a una mail e ruotarlo in verticale per scorrere in modo più immersivo le pagine web o le foto.