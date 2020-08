Al Mise 120 tavoli crisi, da ottobre 10 vertenze risolte per 1.800 lavoratori salvati

I tavoli di crisi e di monitoraggio aperti al ministero dello Sviluppo economico sono circa 120 e riguardano oltre 160 mila lavoratori. Da ottobre scorso sono circa 10 le vertenze risolte positivamente tra cui quelle che hanno riguardato Pernigotti, Corneliani, Treofan e Sider Alloys per circa 1.800 lavoratori coinvolti. Secondo quanto si apprende già dai primi di settembre sono stati già convocati dal ministero dello Sviluppo economico i primi tavoli: il primo settembre si dovrebbe svolgere il tavolo Betafence, il 2 settembre quello per Yokohama, il 15 settembre quello sulla vertenza Ex Embraco che si svolgerà a Torino. Sempre a settembre si riuniranno i tavoli Treofan e Jabil. Sempre per settembre è atteso il piano industriale Sider Alloys.