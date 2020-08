Bonus Inps, ecco quali scadono

Bonus, il tempo stringe. Si avvicina la data del 30 agosto, ultimo giorno a disposizione per chiedere molti dei bonus relativi ai mesi di aprile e maggio introdotti durante l’emergenza coronavirus, come ricorda laleggepertutti.it. Si tratta delle indennità riservate ai lavoratori dipendenti, autonomi e occasionali e per i lavoratori domestici (colf e badanti). Da lunedì in poi, dunque, non sarà più possibile presentare la richiesta per avere queste agevolazioni: sparirà dal sito dell’Inps la sezione 'presentare domanda'.

Ecco chi sono i soggetti interessati ai bonus che scadono domenica:

professionisti iscritti a forme di previdenza diverse dall’Inps (solo per aprile);

autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps di artigiani e commercianti e dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali);

liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla stessa gestione;

dipendenti stagionali;

lavoratori in regime di somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

autonomi senza partita Iva, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie, titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 di contratti autonomi occasionali;

venditori a domicilio;

operai agricoli con contratto a termine (solo per aprile;

lavoratori dello spettacolo;

collaboratori nel settore dello sport.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, la scadenza del 30 agosto interessa chi, al 23 febbraio 2020, aveva uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’importo del bonus riservato a colf e badanti è di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, purché non siano conviventi con il datore di lavoro.

L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute da Covid-19 e non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.