Alimenti, Bellanova: "Su etichetta d'origine importante alleanza con Francia"

(Fotolia)

Sul tema dell'etichettatura d’origine obbligatoria c'è piena convergenza tra Italia e Francia. "Siamo pronti a collaborare con la Francia per arrivare quanto prima a scelte più coraggiose da parte della Commissione". Lo afferma la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova al termine del bilaterale con il ministro francese Julien Denormandie, in occasione dell’Agrifish informale a Coblenza.

Sulle etichettature nutrizionali, viceversa, Bellanova ha voluto riaffermare la posizione italiana. "Non è un segreto - ha evidenziato -che Italia e Francia siano su posizioni molto diverse, ma ribadisco la nostra posizione. La lotta alle malattie e la promozione di stili alimentari sani richiede un approccio multidisciplinare, incentrato sul concetto di 'dieta salutare'. Classificare il valore nutrizionale di un prodotto con un colore è a nostro avviso un errore, una semplificazione eccessiva che peraltro non tiene conto delle quantità consumate, e una mancanza di trasparenza, visto che il consumatore ignora l’algoritmo alla base dell’assegnazione dei colori. L’obiettivo di un’etichettatura armonizzata Ue dev’essere quello di fornire gli strumenti adatti a sostenere scelte informate, non di indirizzare il consumatore verso alcuni prodotti".

"Riteniamo poi vitale - ha detto ancora la ministra, - tutelare appieno i prodotti importanti per la Dieta mediterranea e per le altre diete tradizionali, alcuni dei quali rappresentano l’eccellenza dell’export agroalimentare europeo. In questo senso, insisteremo affinché i prodotti Dop e Igp vengano esclusi dalle future norme Ue".

"Proprio in linea con questi principi, - ha spiegato Bellanova - abbiamo sviluppato in Italia il sistema NutrInform Battery. Una proposta in cui crediamo e ne sosterremo con determinazione i presupposti, sin dal dibattito che la Presidenza tedesca ha promosso in vista dell’adozione di Conclusioni del Consiglio in dicembre". Breve cenno, infine, all’imminente Presidenza italiana del G20, su cui da parte francese è stata assicurata massima collaborazione.