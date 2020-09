Covid, altri 7mila casi in Francia

(Afp)

Sono 7.071 i nuovi di contagio accertati oggi in Francia dalle autorità sanitarie. Lo riferiscono i media francesi. Un numero in calo rispetto agli 8.550 e al picco che si era registrato venerdì di 8.975 casi. I numero dei ricoveri negli ultimi 7 giorni ha raggiunto 1.704 unità, di cui 288 in terapia intensiva.