Pensioni, Salvini: "Faremo barricate per non tornare a legge Fornero"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Oggi c'è il dibattito a Bruxelles sui soldi dell'Europa però attenzione perché all'orizzonte si vedono le prime due fregature perché l'Europa per dare il prestito chiede la riforma delle pensioni e quindi tornare alla legge Fornero. Noi faremo le barricate perché non si torni alla legge Fornero". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Bollate, nel Milanese. L’altra ‘fregatura’, ha aggiunto Salvini, "è la tassa patrimoniale sui risparmi, sui conti correnti, come se uno quei soldi li avesse rapinati all'ufficio postale e come se non fossero già stati guadagnati e tassati".