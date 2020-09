Fisco, da Bper Banca nuovi prodotti per privati e imprese su ecobonus e sismabonus

Sono disponibili presso le Filiali di Bper Banca nuovi prodotti di finanziamento per privati e imprese che usufruiscono di Ecobonus 110% e Sismabonus 110%. Lo comunica l'istituto di credito, ricordando come si tratti delle agevolazioni fiscali previste dal recente Decreto Rilancio, ora convertito in legge, che aumenta al 110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi su immobili residenziali in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

L’Istituto, oltre a essere disponibile all’acquisto del credito d’imposta (al 102% per privati, condomini e terzo settore e al 100% per le imprese), mette a disposizione la possibilità di una copertura finanziaria. In particolare: per le imprese un’apertura di credito per anticipo ordini/contratti/fatture; per i privati un anticipo di liquidità per finanziamento delle spese sostenute. Le linee di credito dovranno essere utilizzate per pagare gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali e nei limiti massimi dell’importo del credito fiscale ceduto. Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per rimborsare la linea di credito concessa.

L’Istituto, ricorda ancora la nota, offre inoltre alla propria clientela la possibilità di abbinare una vasta gamma di coperture assicurative in collaborazione con Compagnie del Gruppo Unipol Sai; una consulenza tecnica, fiscale e di supporto per usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio, nonché la gestione del relativo iter amministrativo, grazie alla partnership con PwC TLS.

"Abbiamo studiato con scrupolosità le ultime agevolazioni fiscali introdotte nel nostro ordinamento: rappresentano ottime opportunità per famiglie e imprese che possono mettere in sicurezza o migliorare l’efficienza energetica di molti edifici. Noi abbiamo studiato una gamma di offerte specifiche che aggiungono ulteriori vantaggi a quelli previsti dalle nuove norme. I nostri consulenti sono preparati per trovare la soluzione più appropriata per ogni singolo cliente", commenta Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Bper Banca.