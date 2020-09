Coronavirus, Arcuri: "Interi pezzi settore produttivo desertificati principale lezione"

(Afp)

"Quando finirà questa tragedia dobbiamo essere tutti pronti. La principale lezione è che noi avevamo interi pezzi del settore produttivo desertificati. Ci mancavano degli strumenti e questi sono un ambito in cui le imprese innovative potranno proliferare e trovare un successo". A dirlo Domenico Arcuri, amministratore delegato Invitalia e commissario straordinario per l'emergenza Covid, intervenendo all'evento 'Sistema Invitalia Startup, l’importanza di fare rete. I primi due anni del network per le imprese innovative'.