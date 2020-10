Nobel per la Chimica alle scienziate Charpentier e Doudna

Afp

Il premio Nobel 2020 per la Chimica è stato assegnato alle due scienziate Emmanuel Charpentier e Jennifer A. Doudna per avere sviluppato il sistema di editing del genoma Crispr/Cas9 per modificare pezzi di materiale genetico con grande precisione. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze.

Il Nobel per la Chimica 2020 è stato assegnato alla francese Emmanuelle Charpentier, nata a Juvisy-sur-Orge, in Francia, nel 1968, Direttore del Max Planck Unit for the Science of Pathogens di Berlino, in Germania, ed alla scienziata statunitense Jennifer A. Doudna nata nel 1964 a Washington, negli Usa, e Professore alla Berkeley University della California e ricercatrice all'Hhminews.

Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna hanno studiato il sistema immunitario di un batterio Streptococcus ed hanno scoperto uno strumento molecolare che può essere utilizzato per effettuare incisioni precise nel materiale genetico, rendendo possibile cambiare facilmente il codice della vita. "Da quando Charpentier e Doudna hanno scoperto le forbici genetiche Crispr / Cas9 nel 2012, il loro utilizzo è esploso. Le forbici genetiche hanno portato le scienze della vita in una nuova epoca e, per molti versi, stanno apportando il massimo beneficio" ha sottolineato l'Accademia reale svedese delle Scienze.