Bellanova: "Improponibile ripristinare riscossione cartelle"

''Ritengo del tutto improponibile pensare a nuove tasse in questa fase, o a ripristinarne di vecchie, o ad attivare come se nulla fosse accaduto i procedimenti esecutivi per riscuotere quelle non pagate''. ''L’ho detto in ogni sede e voglio dirlo ora anche pubblicamente''. Lo scrive la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, su Facebook.