Offerte lavoro, colloqui virtuali con aziende: ecco le date

(Fotogramma)

I Virtual Hiring Day di Indeed in Italia si terranno il 27 e 28 ottobre. Il primo appuntamento di recruting virtuale che Indeed - sito numero uno al mondo per chi cerca e offre lavoro - organizza in Italia sarà dedicato al mondo del retail. Andriani Spa, Bricocenter, Carrefour, Golden Point, Iper La Grande I, Maxi Zoo Italia, Mcfit Italia, Mondo Convenienza, Percassi sono alcune tra le aziende coinvolte. Le offerte di lavoro sono in diverse regioni, con aziende alla ricerca di figure come addetti alle vendite, junior buyer, back office support, e store manager, per diversi livelli di esperienza.

"Da marzo il nostro mondo è cambiato. Inevitabilmente, sono cambiate anche le modalità di recruiting", ha spiegato Dario D’Odorico, Senior Sales Director di Indeed.com. "Molte aziende stanno spostando tutto il processo on line. Attraverso i Virtual Hiring Events, Indeed permette alle aziende di assumere personale in modo rapido ed efficiente e, ai candidati, di partecipare agevolmente alle selezioni. Abbiamo già sperimentato i virtual hiring days in diversi Paesi dove siamo presenti. Siamo certi che questo nuovo format prenderà piede anche in Italia".

I candidati possono registrarsi a questo link https://events.indeed.com/virtual_hiring_day/42/ per un colloquio virtuale o prendere parte a un open day, selezionando l’appuntamento dedicato all’azienda di interesse. Alcune aziende organizzeranno un open day per permettere ai candidati di scoprire di più sulla loro realtà e sulle posizioni aperte, altre aziende invece selezioneranno già durante il processo di virtual interview.

I colloqui, condotti da rappresentanti delle risorse umane delle aziende coinvolte, saranno finalizzati a fornire una overview sull’azienda e sulla company culture e, allo stesso tempo, permetteranno ai candidati di presentarsi, evidenziando il proprio percorso e le proprie aspettative. Indeed Hiring Events permette così di ridurre il numero di passaggi rispetto al tradizionale processo di recruiting, rendendolo più semplice sia per chi cerca lavoro, sia per i datori di lavoro.

Partecipare ai Virtual Hiring Day è completamente gratuito per chi è in cerca di lavoro, inoltre, non è necessario essere in possesso di un account Indeed per prendere parte alle selezioni. I candidati che si sono già iscritti agli slot di interview disponibili sono numerosi. Si consiglia agli interessati di procedere alla registrazione quanto prima. Già al termine dei due giorni di sessione, verrà fornito un feedback o addirittura conferma dell’assegnazione del lavoro per diverse tra le posizioni aperte. .