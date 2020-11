Doris (Mediolanum): 'Crisi sarà superata come ogni altra nella storia'

"E' ovvio che la preoccupazione per la pandemia faccia rimanere immobili i risparmiatori, tengono da parte della liquidità per far fronte al 'non si sa mai'. Ma questa crisi come qualsiasi altra crisi che si è succeduta nel tempo, sarà superata". E' quanto afferma l'ad di Banca Mediolanum, Massimo Doris, durante l'evento online 'Il futuro è adesso'.

"Chi ha investito durante i periodi di crisi diversificando bene, alla fine ha sempre guadagnato molto bene. Sempre, in tutte le crisi, e questa non farà eccezione", aggiunge.

"Mantenere una certa liquidità per far fronte a imprevisti è prudente, ma - sottolinea - quando parliamo di grandi imprevisti non c'è liquidità che tenga, a meno che uno sia milionario".